14 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ала-Арчинская, Торгой, Эшпай, Бердибаева, Масыралиева), отрезки бульвара Молодой Гвардии, улиц Акиева, Московской, Чокморова, Токтогула, Бейшеналиевой, Ибраимова;

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 13/2, улица Лумумбы, 143;

9.00-12.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Камыр-Ата, Кара-Шоро, Западная, Ак-Кыя);

9.30-18.00 — жилмассив «Касым» (улицы Салтанат, Кайназаровой, Кубаныч, Аманат);

9.30-15.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Арстанбап, Кулмурзаева, Чар, переулок Арстанбап);

10.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улица Горького);

13.00-17.00 — 6-й микрорайон, 34/1, 38/1, 39/1, 40/1; 4-й микрорайон, 40, 41, 42, 43, 19/1;

13.00-17.00 — отрезки улиц Луганской, Кольбаева, Ибраева, 69-71. 2 Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Октябрьское (улицы Молодежная, Шопокова, Киевская, Шоссейная, Курская, Горького, Веселая, Фрунзе), Прохладное (улицы Пушкина, Первомайская), Аламедин (улица Панфилова, новостройка «Кыргызстан»), Берлик (улица Жумалы), Степное, Байтик (улицы Эшмамбетова, Ала-Арчинская, Раимбекова, Суюмбаева, переулок Молодежный); Сокулукский РЭС 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Степная, Западная, Ленина, Фрунзе, тупик Степной), Шалта (улицы Шукуралиева, Западная), Новое (улицы Мичурина, Калинина);

9.00-17.00 — села Камышановка (улицы Пионерская, Фрунзе, Чуйская), Сокулук (улицы Восточная, Фрунзе, Достук), Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), имени Панфилова (улица Линейная); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Советская), Беш-Корук, Маловодное (улицы Колхозная, Сатаева), Беловодское (улицы Фрунзе, Комсомольская, Кирова, Рябова, Северная, Крупской, Дачная, Красноармейская, Береговая, Восточная, Тулебердиева); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Алексеевка (улица Центральная), Сосновка (улицы Сары-Булак, Монолдор, дачи «Тюльпан»); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улица Центральная), Кум-Арык (улица Кара-Булакская); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Социалчи, Жерказар (улица Жанаева), Новопокровка (улица Юбилейная); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Кош-Кашат (улицы Береговая, Веселая), Он Бир (улицы Он бир-Жылга, Кок-Каптал, Жуманалы Суралаева).

3 Ошская область Ошская область

9.00-18.00 — сельская управа Салам-Алик.

4 Баткенская область Баткенская область