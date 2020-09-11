12 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ала-Арчинская, Торгой, Эшпай, Бердибаева, Масыралиева);

9.00-12.00 — отрезки улиц Кокчетавской, Щербакова, Тоголока Молдо, переулок Карагайский;

12.00-17.00 — микрорайон «Юг-2»;

15.00-17.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Ахунбаева. 2 Чуйская область Чуйская область Чуйский РЭС 9.00-17.00 — село Восточное (дом-интернат); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Набережная, Ленина, Алма-Атинская, Фрунзе, Юбилейная, Чеченова, Линейная, Береговая, Шевченко, Мичурина, Чкалова, Турсуна Бяра, Айтматова, Советская, Манаса, Строительная, жилмассив «Жаштык»); Московский РЭС 9.00-17.00 — село Беловодское (улицы Ленина, 50 лет Киргизии, Луначарского, Победы, Кычана Джакыпова, Молодежная, Красноармейская, Фучика, Мира, Боконбаева, Комарова, Школьная); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Учительская, Корсаковых, Колхозная, Крупской, Луговая, Степная, Северная, Фрунзе); Аламединский РЭС 9.00-17.00 — жилмассивы «Учкун», «Кырман» (улицы Айбек-ата, Ынтымак, Достук, Ысык-Кол, Кенеш), села Ленинское (район «Бакай», улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Лебединовка (проспект Победы, улицы Набережная, Комсомольская, Боконбаева, Чуйская, Нарынская, Северная, Лермонтова, Ошская, Мичурина, Горького, Городок энергетиков, 3-9, 12, жилмассив «28 га»), Луговое (малая ГЭС, улица Алма-Атинская), Пригородное (улицы Первомайская, Горького, Маяковского, Береговая, Садовая), Арашан (улицы Клубная, Акматова, Кошобека, 8 Марта, Садовая, Спортивная, Титова).

3 Ошская область Ошская область