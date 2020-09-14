В Бишкеке 14 сентября ясно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День уменьшился до 12 часов 32 минут.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ала-Арчинская, Торгой, Эшпай, Бердибаева, Масыралиева), отрезки бульвара Молодой Гвардии, улиц Акиева, Московской, Чокморова, Токтогула, Бейшеналиевой, Ибраимова;
- 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 13/2, улица Лумумбы, 143;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Камыр-Ата, Кара-Шоро, Западная, Ак-Кыя);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Касым» (улицы Салтанат, Кайназаровой, Кубаныч, Аманат);
- 9.30-15.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Арстанбап, Кулмурзаева, Чар, переулок Арстанбап);
- 10.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улица Горького);
- 13.00-17.00 — 6-й микрорайон, 34/1, 38/1, 39/1, 40/1; 4-й микрорайон, 40, 41, 42, 43, 19/1;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Луганской, Кольбаева, Ибраева, 69-71.
У кого намечается той
Шамиль Асымбеков
Родился 14 сентября 1963 года в селе Покровка Иссык-Кульской области. Генеральный директор ГП «Кыргыз почтасы».
Акылбек Жапаров
Родился 14 сентября 1964 года в Балыкчи Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».
Валерий Кашуба
Родился 14 сентября 1984 года в селе Беловодском. Мастер спорта КР, вратарь национальной сборной КР.
Памятные даты
Запущен первый турбоагрегат ТЭЦ Фрунзе
Основные работы по строительству электростанции для энергоснабжения Камвольно-суконного комбината начались в 1958 году. В 1961-м запущен первый турбоагрегат.
Проектом первой очереди предусматривалась установка двух турбоагрегатов общей электрической мощностью 60 тысяч кВт.
ТЭЦ работает на угле, мазуте и природном газе. Около 1,5 тысячи ее сотрудников обеспечивают бесперебойную подачу тепла и горячей воды в тысячи квартир, предприятий и организаций.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Жаныбек Жеенбаев
Родился 14 сентября 1931 года. Доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники.
Создатель одноканального плазмотрона с исключительно стабильными параметрами, который выгодно отличался от известных моделей и нашел применение не только в спектральном анализе, но и в моделировании ионосферы в лабораторных условиях институтов АН СССР. Автор различных плазменных генераторов. Получил широкую известность в начале 1970-х, когда выступил на международном симпозиуме в США с докладом на английском языке о применении плазменной струи в спектральном анализе.
В последние годы работал над новым аспектом использования плазмы — созданием экологически чистой плазменной технологии комплексной переработки промышленных и бытовых отходов.
Под руководством Жаныбека Жеенбаева подготовлены 18 кандидатов, 2 доктора наук. Опубликовано более 300 научных работ, в том числе 9 монографий. Автор более 37 изобретений.
Умер 26 апреля 2007-го.
Родился государственный деятель Эсенгул Омуралиев
Родился 14 сентября 1950 года в селе Тон Иссык-Кульской области. Государственный деятель Киргизии, политик, дипломат.
Внес весомый вклад в становление и развитие независимого Кыргызстана.
Четверть века занимал высшие государственные должности, был депутатом легендарного парламента. С 1996 по 1998 год руководил переговорным процессом вступления КР в ВТО.
В 1997-м Эсенгул Омуралиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь, полномочным представителем КР при уставных органах СНГ. С 1998 по 1999 год работал министром внешней торговли и промышленности КР. В 1999-м назначен на должность вице-премьер-министра — министра внешней торговли и промышленности КР.
Многолетний и добросовестный труд Эсенгула Омуралиева отмечен многими государственными наградами, в том числе медалью «Данк» и Почетной грамотой КР.
Умер 25 февраля 2018 года.
Куда сходить
Культура
- онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
- в кафе Chicken Star проходит экспериментальная выставка;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку Николая Жестовского;
- на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда.