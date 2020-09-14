В Бишкеке 14 сентября ясно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День уменьшился до 12 часов 32 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ала-Арчинская, Торгой, Эшпай, Бердибаева, Масыралиева), отрезки бульвара Молодой Гвардии, улиц Акиева, Московской, Чокморова, Токтогула, Бейшеналиевой, Ибраимова;

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 13/2, улица Лумумбы, 143;

9.00-12.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Камыр-Ата, Кара-Шоро, Западная, Ак-Кыя);

9.30-18.00 — жилмассив «Касым» (улицы Салтанат, Кайназаровой, Кубаныч, Аманат);

9.30-15.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Арстанбап, Кулмурзаева, Чар, переулок Арстанбап);

10.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улица Горького);

13.00-17.00 — 6-й микрорайон, 34/1, 38/1, 39/1, 40/1; 4-й микрорайон, 40, 41, 42, 43, 19/1;

13.00-17.00 — отрезки улиц Луганской, Кольбаева, Ибраева, 69-71.

У кого намечается той

Шамиль Асымбеков

Родился 14 сентября 1963 года в селе Покровка Иссык-Кульской области. Генеральный директор ГП «Кыргыз почтасы».

Акылбек Жапаров

Родился 14 сентября 1964 года в Балыкчи Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».

Валерий Кашуба

Родился 14 сентября 1984 года в селе Беловодском. Мастер спорта КР, вратарь национальной сборной КР.

Памятные даты

Запущен первый турбоагрегат ТЭЦ Фрунзе

Основные работы по строительству электростанции для энергоснабжения Камвольно-суконного комбината начались в 1958 году. В 1961-м запущен первый турбоагрегат.

Проектом первой очереди предусматривалась установка двух турбоагрегатов общей электрической мощностью 60 тысяч кВт.

ТЭЦ работает на угле, мазуте и природном газе. Около 1,5 тысячи ее сотрудников обеспечивают бесперебойную подачу тепла и горячей воды в тысячи квартир, предприятий и организаций.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Жаныбек Жеенбаев

Фото из интернета. Жаныбек Жеенбаев

Родился 14 сентября 1931 года. Доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Создатель одноканального плазмотрона с исключительно стабильными параметрами, который выгодно отличался от известных моделей и нашел применение не только в спектральном анализе, но и в моделировании ионосферы в лабораторных условиях институтов АН СССР. Автор различных плазменных генераторов. Получил широкую известность в начале 1970-х, когда выступил на международном симпозиуме в США с докладом на английском языке о применении плазменной струи в спектральном анализе.

В последние годы работал над новым аспектом использования плазмы — созданием экологически чистой плазменной технологии комплексной переработки промышленных и бытовых отходов.

Под руководством Жаныбека Жеенбаева подготовлены 18 кандидатов, 2 доктора наук. Опубликовано более 300 научных работ, в том числе 9 монографий. Автор более 37 изобретений.

Умер 26 апреля 2007-го.

Родился государственный деятель Эсенгул Омуралиев

Фото из интернета. Эсенгул Омуралиев

Родился 14 сентября 1950 года в селе Тон Иссык-Кульской области. Государственный деятель Киргизии, политик, дипломат.

Внес весомый вклад в становление и развитие независимого Кыргызстана.

Четверть века занимал высшие государственные должности, был депутатом легендарного парламента. С 1996 по 1998 год руководил переговорным процессом вступления КР в ВТО.

В 1997-м Эсенгул Омуралиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь, полномочным представителем КР при уставных органах СНГ. С 1998 по 1999 год работал министром внешней торговли и промышленности КР. В 1999-м назначен на должность вице-премьер-министра — министра внешней торговли и промышленности КР.

Многолетний и добросовестный труд Эсенгула Омуралиева отмечен многими государственными наградами, в том числе медалью «Данк» и Почетной грамотой КР.

Умер 25 февраля 2018 года.

Куда сходить

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