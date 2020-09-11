Дело Азимжана Аскарова. Вдова правозащитника получила документы на дом

Вдова скончавшегося от пневмонии правозащитника Азимжана Аскарова получила документы на дом. Об этом 24.kg сообщили ее адвокаты.

По их словам, Хадича Аскарова намеревалась обращаться в Верховный суд. «Однако после публикации в 24.kg о том, что она не может пройти процедуру оформления, чиновники поторопились и выдали необходимые бумаги. Арест с дома также снят. Хадича Аскарова может вернуться к себе», — подчеркнули юристы.

Азимжан Аскаров скончался 25 июля 2020 года в больнице ИК № 47. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.