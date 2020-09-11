Страны ШОС хотят развивать совместные онлайн-проекты в сфере культуры

Состоялось 17-е совещание министров культуры государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры Кыргызстана.

По ее данным, мероприятие прошло в формате видеоконференции. Министры культуры обсудили развитие сотрудничества в сфере культуры и искусства, обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых в рамках прошедших совещаний. Затронут вопрос поддержки учреждений культуры в период пандемии коронавируса.

«Стороны подтвердили заинтересованность в развитии совместных онлайн-проектов в сфере кино, театра, библиотечного и музейного дела, сохранения многообразия культур и распространении знаний о культуре, обычаях и традициях народов стран ШОС. Министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов предложил тесное партнерство по направлениям: цифровое учебное заведение — обмен электронными версиями произведений и учебными материалами, цифровой театр — обмен цифровыми версиями спектаклей, цифровая библиотека — обмен электронными версиями книг, как редких, так и часто издаваемых, цифровой музей — электронные версии выставок, экспозиций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны выразили уверенность в необходимости расширения практики реализации совместных проектов в области культуры как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Стоит подчеркнуть, что министры поддержали идею объявления в 2021-м Года культуры ШОС в рамках празднования 20-летия со дня основания организации.