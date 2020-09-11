Водителей общественного транспорта столицы оштрафовали на более 500 тысяч сомов

В Бишкеке с 1 июня по 10 сентября водителей общественного транспорта оштрафовали на 519 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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По ее данным, санпроверку прошло 3 тысячи 981 транспортное средство, составили 284 протокола.

«Специалисты управления городского транспорта совместно с ЦГСЭН, патрульной милицией и транспортной инспекцией ежедневно проверяют салоны общественного транспорта на наличие санитайзеров, соблюдение санитарной чистоты и дистанции в зависимости от количества сидячих мест, а также проводят разъяснительные беседы с водителями и пассажирами», — рассказали в муниципалитете.