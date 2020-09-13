Афиша Бишкека на неделю: выставки и лекция

15 августа — 15 сентября. Онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»

Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов. Подробнее

Выставку можно посетить по ссылке.

23 августа — 20 сентября. Экспериментальная выставка

Вас ожидают работы в стиле графики, в технике литографии, линографии и Resin Art начинающей художницы и ремесленницы Юлии Черкашиной.

Кафе Chicken Star, 11.00.

5-15 сентября. Выставка Николая Жестовского «Путешествие»

Николай Жестовский пишет картины в жанре стимпанк. Телефон для регистрации 0707189497.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

10-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

15 сентября. Лекция «Вожди и правители»

Как кыргызский народ воспитывал своих правителей, все ли правители являлись вождями и многое другое узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.