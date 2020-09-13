Афиша Бишкека на неделю: выставки и лекция

15 августа — 15 сентября. Онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»
Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов. Подробнее
Выставку можно посетить по ссылке.
23 августа — 20 сентября. Экспериментальная выставка
Вас ожидают работы в стиле графики, в технике литографии, линографии и Resin Art начинающей художницы и ремесленницы Юлии Черкашиной.
Кафе Chicken Star, 11.00.
5-15 сентября. Выставка Николая Жестовского «Путешествие»
Николай Жестовский пишет картины в жанре стимпанк. Телефон для регистрации 0707189497.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.
10-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда
Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.
Площадь Победы, 9.00-18.30.
15 сентября. Лекция «Вожди и правители»
Как кыргызский народ воспитывал своих правителей, все ли правители являлись вождями и многое другое узнаете на следующей лекции кыргызоведения.
ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.