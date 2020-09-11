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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстан из Турции будут поставлять недорогие ПЦР-тесты

В Кыргызстан из Турции будут поставлять недорогие ПЦР-тесты. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев встретился с гендиректором турецкой компании DS Bio ve Nano Teknolojileri A.Ş. Динчер Шен, производящей ПЦР-тесты.

«Стороны договорились о поставках в Кыргызстан ПЦР-тестов по приемлемой цене. При этом турецкая компания готова направить своих специалистов для проведения недельного обучения кыргызских специалистов и предоставить оборудование по проведению анализов методом ПЦР», — проинформировали в ведомстве.

По просьбе посла Кубанычбека Омуралиева Динчер Шен выразил готовность открыть в Кыргызстане полноценную лабораторию для проведения ПЦР-тестирования и оборудовать мобильную лабораторию на автотранспорте для проведения тестирования в регионах Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164843/
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