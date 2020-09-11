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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ: пандемию COVID-19 можно будет взять под контроль в течение двух лет

Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС. Медики в защитных костюмах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не знает, когда завершится пандемия COVID-19. Однако она исходит из того, что человечеству удастся взять под контроль болезнь в течение пары лет, сообщил ТАСС.

ВОЗ называет пандемией «распространение нового заболевания в мировых масштабах». До 11 марта организация расценивала вспышку COVID-19 как эпидемию с многочисленными очагами. Вместе с тем еще 30 января ВОЗ объявила из-за нового коронавируса режим глобальной чрезвычайной ситуации, который действует до сих пор.

Мы не знаем, когда завершится пандемия, однако считаем возможным, что при наличии глобальных усилий и применении современных технологий ее можно будет взять под контроль в течение пары лет.

пресс-служба ВОЗ

В организации отметили, что следует «сосредоточить внимание на четырех приоритетах»: предотвращении проведения мероприятий, способных вызвать распространение инфекции, создании условий, в которых население могло бы «защищать себя само», поддержании основных служб здравоохранения и защите уязвимых групп населения, включая пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем.

ВОЗ считает, что за время пандемии коронавирус не стал более заразным.

В организации пояснили: «Человеческие вирусы могут эволюционировать, становясь более или менее патогенными. Судя по свидетельствам, полученным при изучении 80 тысяч геномных последовательностей, которые находятся в публичном доступе, способность вируса к распространению и тяжесть протекания COVID-19 не изменились».

При этом его индекс репродукции (среднее число людей, заразившихся от каждого заболевшего) превышает 2. Это означает, что коронавирус «имеет эпидемический потенциал для распространения, если позволить ему это сделать», — отметили в ВОЗ.

У большинства заразившихся до сих пор проявлялись слабые симптомы, а у 20 процентов — более серьезные.

ВОЗ «ведет постоянный мониторинг вируса на предмет каких-либо существенных изменений».

В организации добавили, что, хотя SARS-CoV2 «все еще является новым вирусом, о нем уже многое известно, эту информацию можно использовать для эффективного реагирования» на пандемию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164841/
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