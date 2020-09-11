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Общество

Кыргызстанцы могут подать заявки на международный юниорский лесной конкурс

С 30 ноября по 4 декабря 2020 года в России пройдет ежегодный международный юниорский лесной конкурс. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства физкультуры и спорта.

По ее данным, мероприятие проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства в целях привлечения внимания молодого поколения к вопросам экологии, укрепления статуса и популяризации лесоводческих профессий среди молодежи.

На конкурсе будут рассматриваться исследовательские работы по направлениям «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных растений».

Вся необходимая информация о конкурсе и требованиях к конкурсным работам размещена на сайте.

Учитывая риски распространения коронавирусной инфекции, конкурс пройдет в онлайн-формате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164840/
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