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Общество

Материалы уголовного дела пожизненно осужденного не теряли — они были в архиве

Материалы уголовного дела пожизненно осужденного не теряли. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Чуйского областного суда.

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В Аламединском районном суде потеряли уголовное дело

По ее данным, уголовное дело было рассмотрено давно и поэтому находилось в архиве Аламединского районного суда.

«Мы опровергаем сообщение об утери дела. Обвиняемый обратился к омбудсмену о пересмотре дела, видимо, информацию подали неправильно. Сегодня материалы готовятся к отправке на рассмотрение», — сообщили редакции.

Напомним, что пресс-служба омбудсмена сообщала, что в Аламединском районном суде потеряли уголовное дело. К главному правозащитнику страны обратился осужденный на пожизненное заключение В.П. с просьбой оказать содействие в пересмотре его уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. После изучения материалов заявления омбудсмен направил обращение в Генеральную прокуратуру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164836/
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