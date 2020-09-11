12:19
USD 79.06
EUR 93.54
RUB 1.05
Общество

Экономно и экологично. «Газпром Кыргызстан» запускает акцию «Двойная выгода»

Фото 24.kg. Замгендиректора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров

С 15 сентября «Газпром Кыргызстан» совместно с компанией «Эксперт Монтаж» запускает акцию «Двойная выгода». Об этом на пресс-конференции сообщил замгендиректора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, абоненты, приобретя в компании «Эксперт Монтаж» газовый котел Bosch, получают бесплатную установку и настройку оборудования, а если дом не подключен к газу — бесплатное проведение газопровода до 20 метров. Это позволит абонентам сэкономить до 20 тысяч сомов.

«Мы запускаем акцию, чтобы облегчить абонентам подключение к газу. Очень часто у них возникают вопросы, какой котел лучше приобрести, в какой компании, как провести газопровод к дому и другие. Основное преимущество акции, что абонент покупает котел призванного лидера отопительного оборудования немецкого производства в компании «Эксперт Монтаж», и все. Достаточно позвонить по номерам: 0776405555, 0559405555, 0502405555. Если дом не подключен к газу — оставить заявку в «Газпром Кыргызстан», — отметил он.

Арзымат Алдаяров добавил, что переход населения на газовое отопление положительно влияет на экологию страны.

«За время реализации инвестиционной программы «Газпром Кыргызстан» построил более 850 километров газопровода, благодрая чему более 160 тысяч граждан получили возможность пользоваться экономичным и экологичным топливом», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164831/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Футбол онлайн. Кыргызстанцы смогут участвовать в виртуальных матчах
«Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
«Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
«Газпром Кыргызстан» передал медицинским учреждениям кислородные аппараты
Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
Юридические лица могут платить за газ через платежные терминалы
«Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
Неприятный сюрприз. Тарифы на природный газ в апреле выросли на 2,3 сома
Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Популярные новости
Азиз Суракматов объяснил, почему в&nbsp;Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19 Азиз Суракматов объяснил, почему в Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19
Поборы в&nbsp;школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются Поборы в школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются
Выборы-2020. Возле суда митингуют сторонники партии &laquo;Бутун Кыргызстан&raquo; Выборы-2020. Возле суда митингуют сторонники партии «Бутун Кыргызстан»
Поборы в&nbsp;школах. Родители гимназии &#8470;&nbsp;70&nbsp;заступились за&nbsp;директора и&nbsp;учителя Поборы в школах. Родители гимназии № 70 заступились за директора и учителя
Бизнес
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
Более 500 арендаторов Vefa Center в&nbsp;Бишкеке могут остаться без работы Более 500 арендаторов Vefa Center в Бишкеке могут остаться без работы
Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi
Учеба и&nbsp;общение в&nbsp;одном пакете: хранение файлов, анлим на&nbsp;соцсети и&nbsp;образование! Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов, анлим на соцсети и образование!
11 сентября, пятница
12:15
Депутаты Жогорку Кенеша получат зарплату за сентябрь Депутаты Жогорку Кенеша получат зарплату за сентябрь
12:08
Материалы уголовного дела пожизненно осужденного не теряли — они были в архиве
12:07
Экономно и экологично. «Газпром Кыргызстан» запускает акцию «Двойная выгода»
12:00
Как жить? Посткоронавирусный период оказался для кыргызстанцев очень трудным
11:54
В Москве задержаны кыргызстанцы, находившиеся в розыске за крупное мошенничество