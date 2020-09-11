Экономно и экологично. «Газпром Кыргызстан» запускает акцию «Двойная выгода»

С 15 сентября «Газпром Кыргызстан» совместно с компанией «Эксперт Монтаж» запускает акцию «Двойная выгода». Об этом на пресс-конференции сообщил замгендиректора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, абоненты, приобретя в компании «Эксперт Монтаж» газовый котел Bosch, получают бесплатную установку и настройку оборудования, а если дом не подключен к газу — бесплатное проведение газопровода до 20 метров. Это позволит абонентам сэкономить до 20 тысяч сомов.

«Мы запускаем акцию, чтобы облегчить абонентам подключение к газу. Очень часто у них возникают вопросы, какой котел лучше приобрести, в какой компании, как провести газопровод к дому и другие. Основное преимущество акции, что абонент покупает котел призванного лидера отопительного оборудования немецкого производства в компании «Эксперт Монтаж», и все. Достаточно позвонить по номерам: 0776405555, 0559405555, 0502405555. Если дом не подключен к газу — оставить заявку в «Газпром Кыргызстан», — отметил он.

Арзымат Алдаяров добавил, что переход населения на газовое отопление положительно влияет на экологию страны.

«За время реализации инвестиционной программы «Газпром Кыргызстан» построил более 850 километров газопровода, благодрая чему более 160 тысяч граждан получили возможность пользоваться экономичным и экологичным топливом», — добавил он.