Пациентов с коронавирусом в будние дни регистрируется больше, чем в выходные

Регистрация пациентов с коронавирусом в будние дни выше, чем в выходные. Об этом на брифинге сообщила начальник общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, это связано с тем, что в выходные дни граждане реже обращаются за медицинской помощью.

«Все больницы, которые предназначены для лечения и приема больных с COVID-19, работают без выходных — в круглосуточном режиме. Поэтому просим при выявлении первых симптомов не дожидаться будних дней и обращаться за медпомощью. Скорейшее начало лечения — залог скорейшего выздоровления», — рассказала Айнура Акматова.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 761 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.