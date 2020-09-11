12:19
USD 79.06
EUR 93.54
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пациентов с коронавирусом в будние дни регистрируется больше, чем в выходные

Регистрация пациентов с коронавирусом в будние дни выше, чем в выходные. Об этом на брифинге сообщила начальник общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, это связано с тем, что в выходные дни граждане реже обращаются за медицинской помощью.

«Все больницы, которые предназначены для лечения и приема больных с COVID-19, работают без выходных — в круглосуточном режиме. Поэтому просим при выявлении первых симптомов не дожидаться будних дней и обращаться за медпомощью. Скорейшее начало лечения — залог скорейшего выздоровления», — рассказала Айнура Акматова.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 761 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164827/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Как жить? Посткоронавирусный период оказался для кыргызстанцев очень трудным
В Кыргызстане 144 медика, заболевших COVID-19, получили обещанные компенсации
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 28 миллионов человек
В Кыргызстане еще у трех медиков выявили коронавирус
В КР выявили 77 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 761
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 144 человека
Доказан разрушительный вред коронавируса для мозга
Более 230 медработников отправились на отдых на Иссык-Куль
Президенту в Ошской области показали переоборудованную больницу
Объявлен конкурс на строительство системы подачи кислорода в больницы
Популярные новости
Азиз Суракматов объяснил, почему в&nbsp;Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19 Азиз Суракматов объяснил, почему в Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19
Поборы в&nbsp;школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются Поборы в школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются
Выборы-2020. Возле суда митингуют сторонники партии &laquo;Бутун Кыргызстан&raquo; Выборы-2020. Возле суда митингуют сторонники партии «Бутун Кыргызстан»
Поборы в&nbsp;школах. Родители гимназии &#8470;&nbsp;70&nbsp;заступились за&nbsp;директора и&nbsp;учителя Поборы в школах. Родители гимназии № 70 заступились за директора и учителя
Бизнес
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
Более 500 арендаторов Vefa Center в&nbsp;Бишкеке могут остаться без работы Более 500 арендаторов Vefa Center в Бишкеке могут остаться без работы
Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi
Учеба и&nbsp;общение в&nbsp;одном пакете: хранение файлов, анлим на&nbsp;соцсети и&nbsp;образование! Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов, анлим на соцсети и образование!
11 сентября, пятница
12:15
Депутаты Жогорку Кенеша получат зарплату за сентябрь Депутаты Жогорку Кенеша получат зарплату за сентябрь
12:08
Материалы уголовного дела пожизненно осужденного не теряли — они были в архиве
12:07
Экономно и экологично. «Газпром Кыргызстан» запускает акцию «Двойная выгода»
12:00
Как жить? Посткоронавирусный период оказался для кыргызстанцев очень трудным
11:54
В Москве задержаны кыргызстанцы, находившиеся в розыске за крупное мошенничество