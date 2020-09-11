От вымирания за последние 30 лет в мире спасли 48 видов животных

Пиренейская рысь, калифорнийский кондор, карликовая свинья и многие другие могли бы исчезнуть без специальных программ сохранения. Об этом заявили ученые Ньюкаслского университета в исследовании, которое они опубликовали в журнале Conservation Letters.

Авторы утверждают, что если бы в 1992 году в Рио-де-Жанейро 145 стран не подписали Конвенцию о биологическом разнообразии, темпы вымирания птиц и млекопитающих были бы в три-четыре раза выше за это время.

К сожалению, за это время некоторые животные все-таки исчезли, но от 28 до 48 видов спасены.

Ученые проанализировали информацию о численности популяции, тенденциях, угрозах и усилиях по сохранению, полученную от 137 мировых экспертов. Исследователи отфильтровали список из 17 тысяч 46 видов птиц и млекопитающих, чтобы определить 81 вид, которые занесены в Красную книгу. Затем эти данные использовали для расчета вероятности того, что каждый вид вымер бы без мер по сохранению.

Исследователи обнаружили, что от 21 до 32 вымираний птиц и от семи до 16 млекопитающих смогли предотвратить.

Птицы, проанализированные в ходе исследования, в основном спасены с помощью агрессивных методов, то есть содержанием в неволе. Млекопитающим помогло новое законодательство и переселение.

К сожалению, несмотря на победы на одном фронте, глобальная картина все еще выглядит печально. Последний доклад Всемирного фонда дикой природы предупреждает, что популяции животных упали в среднем на 68 процентов с 1970 года. Однако WWF подчеркивает, что надвигающаяся катастрофа предотвратима, если люди осознанно подойдут к проблеме.