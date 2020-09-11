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Общество

Цифра дня. 158 миллионов сомов транспортного налога оплатили за 10 дней

Кыргызстанцы в течение 10 дней оплатили более 158 миллионов сомов транспортного налога. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

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По ее данным, с начала года по этой статье собрано уже 685 миллионов 500 тысяч сомов.

«Отметим, несмотря на то что срок уплаты налога на транспорт в этом году истек 1 сентября, продолжается администрирование этого налога. В соответствии с законом автовладельцы, не успевшие уплатить налог в установленный срок, будут вынуждены заплатить, кроме основной суммы налогового обязательства, также административный штраф и пени за каждый день просрочки. Размер штрафа для физических лиц — 1 тысяча сомов, для юридических лиц — 5 тысяч», — проинформировали в ведомстве.

ГНС призывает владельцев, не успевших оплатить налог на транспорт, сделать это сейчас во избежание начисления пени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164816/
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