Как я провел лето. Дети знаменитостей нашли альтернативу заграничным поездкам

Такого лета не было давно, а скорее всего – вообще никогда. Привычные для многих отпускные развлечения оказались под запретом из-за пандемии коронавируса. Закрытые границы отрезали кыргызстанцев от заморских пляжей, достопримечательностей и парков. Искать им альтернативу на родине были вынуждены не только привычные к этому рядовые граждане, но и знаменитости. Причем из-за введенных ограничений варианты приятно и с пользой провести время были наперечет.

Традиционные школьные сочинения на тему «Как я провел лето» в этом году гораздо однообразнее и демократичнее. Журналисты 24.kg поинтересовались у детей celebrity, о чем бы они в них написали. Среди самых популярных летних занятий оказались съемка видео для соцсетей, изучение английского и отдых на джайлоо. Но не только.

Акмырза (9 лет), сын певца Султана Садыралиева, начал зарабатывать деньги

«Значит, я тоже должен работать», — решил 9-летний Акмырза, когда увидел на Иссык-Куле своих ровесников, торгующих напитками и кукурузой. Папа отнесся к желанию ребенка с пониманием и определил его помощником к близкому другу, у которого есть цех. В день мальчик зарабатывал 150-200 сомов, которые с гордостью приносил маме. На заработанные деньги Акмырза купил конструктор и канцтовары в школу.

А на отдых времени практически не осталось — помимо Иссык-Куля, мальчик побывал в Таласе у бабушки с дедушкой и несколько раз всей семьей выбирался подышать свежим воздухом в Кой-Таше. А традиционная поездка в Казахстан по понятным причинам не состоялась.

Акзыйнат (10 лет), дочь певца Аската Мусабекова и исполнительницы Залины Касымовой, сама вырастила лимон

Необычное лето еще больше сблизило Акыйзат с родителями и братом. Они много времени проводили всей семьей — общались, читали, отдохнули на джайлоо. С маминой подачи девочка увлеклась кулинарией и научилась готовить несколько новых блюд. А также активно занималась рукоделием в компании с младшим братом. Конечно, оставалось время и на изучение английского, и на занятия музыкой, и на съемки видео для «Тик-Тока». А еще Акзыйнат научилась ухаживать за цветами и сама вырастила лимон.

«Сперва надо взять косточку лимона и очистить верхний слой. Затем завернуть ее в мокрую салфетку и поставить в темное теплое место. Когда прорастет — я ждала две недели — можно пересаживать в горшок. Главное, не забывать поливать раз в два-три дня. Сейчас мой лимон вырос уже примерно 15 сантиметров», — поделилась Акзыйнат своими успехами.

Девочка говорит, что время, проведенное в карантине, ей даже понравилось.

Арууке (12 лет), дочь певца Мирбека Иманбекова, помогала маме с новорожденной сестренкой

Фото из личного архива. Арууке

12-летняя Арууке провела это лето не так весело, как обычно. Очень дисциплинированная, в этом году она из-за карантина не ездила в гости к родственникам и даже не смогла навестить бабушку в Токмаке. Семья соблюдала все меры предосторожности и никуда не выходила.

«Карантин мне не понравился, потому что я никуда не смогла поехать, никого нельзя было домой позвать. Но карантин меня многому научил: нужно часто мыть руки с мылом и защищать родных», — говорит девочка.

Единственным летним развлечением был семейный отдых на джайлоо. А в остальное время Арууке учила английский с помощью разных приложений и помогала маме. В этом году у нее появилась сестренка, поэтому забот было много.

Алымбек (8 лет), сын певицы и блогера Гульзат Мамытбек, открыл YouTube-канал

Фото из личного архива. Алымбек

Дети Гульзат Мамытбек в этом году никуда не поехали, но и дома зря времени не теряли. Юный Алымбек все лето занимался английским и учился танцевать. Своими успехами делился на YouTube-канале, в Instagram, снимал видео и для «Тик-Тока». Вместе с сестрой они много рисовали и готовились к новому учебному году. Как рассказала его мама Гульзат Мамытбек, это лето выдалось непростым и для нее, и для детей еще и из-за судебных споров за право единоличной опеки над детьми.

Жантай (5 лет) и Анатай (3 года), дети юмориста Актана Рыскелдиева, научились плавать



Фото из личного архива. Жантай и Анатай с родителями

А вот маленьким Жантаю и Анатаю это лето понравилось больше других. Если раньше их отпускали к бабушке на Иссык-Куль только на неделю, то в этом году они уехали туда несколько месяцев назад и еще не вернулись. Причем время использовали с большой пользой — учились плавать. Родители каждый день водили их на озеро и малыши уже уверенно держатся на воде. Старший Жантай поет, танцует и каждый вечер рассказывает братишке на ночь сказки. В этом году он научится считать, писать и читать намаз. А их общее с младшим Анатаем увлечение — рисование.