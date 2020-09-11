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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Почему вы ждете открытия границ с другими странами (опрос)

Регулярные авиарейсы с Казахстаном и Узбекистаном могут возобновиться на следующей неделе. Об этом напомнил республиканский штаб. По его информации, авиакомпании уже начали продажу билетов в Алматы и Ташкент.

Однако, согласно ранее утвержденному алгоритму, выехать смогут только те граждане Кыргызстана, у кого в соседнем государстве проживают и являются гражданами родители либо супруг/супруга. Разрешено также приезжать на похороны и на лечение, причем при прохождении границы нужно предъявить медицинскую карту и направление в клинику.

Подобные ограничения действуют и на выезд в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию, в города которой осуществляются чартерные рейсы. На этой неделе на встрече в Москве глав внешнеполитических ведомств России и Кыргызстана обсуждалось возобновление регулярного авиасообщения и выдача разрешений на въезд на территорию России гражданам Кыргызстана, особенно студентам, обучающимся в российских высших учебных заведениях. Но вопрос так и остался открытым.

Между тем отсутствие возможности свободно выехать в Россию, Казахстан и другие страны меняет жизненные планы многих кыргызстанцев. Оказались ли вы тоже в их числе и почему?

Почему вы ждете открытия границ с другими странами?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164795/
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