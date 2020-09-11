В Кыргызстане еще у трех медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано три случая заражения медицинских работников коронавирусом. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Оше заразился один медик, в Баткенской области — 1, в Джалал-Абадской — 1.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны 7 медработников. Из домашней изоляции — 15.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 163 медиков, выздоровели 2 тысячи 657.