В КР выявили 77 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 761

В Кыргызстане выявили еще 77 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке заболели 17 человек, Оше — 3, Чуйской области — 5, Таласской — 1, Ошской — 9, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 19, Нарынской — 1.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 761 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.