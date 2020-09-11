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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 77 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 761

В Кыргызстане выявили еще 77 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке заболели 17 человек, Оше — 3, Чуйской области — 5, Таласской — 1, Ошской — 9, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 19, Нарынской — 1.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 761 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164793/
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