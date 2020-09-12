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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 12 сентября 2004 года

Самым теплым в Бишкеке было 12 сентября 2004 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +35,1 градуса.

Самым холодным 12 сентября было в 1948 году, когда температура составила +4,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры сентября для столицы составляет +18,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был сентябрь 1959 года, когда средняя температура составила +21,5 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1949-го. Тогда среднемесячная температура составила +14,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 12 сентября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +11-13 градусов. Днем в столице будет дождь. Воздух прогреется до +24-26 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164782/
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