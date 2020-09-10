Минюст разработал проект концепции правовой политики на 2021-2025 годы

Министерство юстиции разработало проект концепции правовой политики на ближайшие пять лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, проект нацелен на определение основных направлений развития правовой системы и ее элементов. Он описывает ряд важных проблем, которые существуют в нормотворчестве, в вопросах правового просвещения, во взаимодействии государства и гражданского общества.

«Проект концепции правовой политики включает в себя не только существующие проблемы, но и меры, которые обеспечат их решение. Выполнение предусмотренных мер будет способствовать построению в Кыргызстане демократического, светского, социального, правового государства», — рассказали в Минюсте.

Уточняется, что проект концепции будет направлен на согласование с государственными органами. С текстом проекта можно ознакомиться здесь.