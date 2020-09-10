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Общество

Цифра дня. 154 тысячи человек воспользовались электронными услугами ГРС онлайн

За 27 дней с момента запуска мобильной версии портала услуг Государственной регистрационной службы 154 тысячи кыргызстанцев воспользовались электронными услугами в онлайн-режиме.

Мобильная версия портала стала доступна гражданам Кыргызстана с 14 августа 2020 года. Около 10 тысяч пользователей уже загрузили ее на свои смартфоны. Наиболее частыми запросами являются проверка адреса УИК, сведения по Carcheck, наличие адреса регистрации, проверка семейного положения, готовность паспорта и статус выплаты «балага сүйүнчү».

В том числе 111 тысяч 102 кыргызстанца уточнили себя в списках избирателей. Сервисом Carcheck для проверки информации об автомобиле воспользовались 15 тысяч 684 человека, а прописку сверили 5 тысяч 433 человека.

«Пользователи портала чаще всего заходят с мобильных устройств марок Huawei и Redmi, внутри Кыргызстана, а также с России, США и Казахстана», — рассказали в ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164771/
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