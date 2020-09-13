В Бишкеке 13 сентября ясно. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 12 часов 35 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-13.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Курманалиева, Карпатской, Болотной, Шайыр;

13.00-17.00 — жилмассив «Токольдош» (улицы Айтматова, Кийизбаева, Балтийская).

У кого намечается той

Асель Турдалиева

Родилась 13 сентября 1969 года. Певица.

Аскарбек Куручбеков

Родился 13 сентября 1991 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Памятные даты

Александр Флеминг впервые явил публике пенициллин

Фото из интернета

В 1928 году английский ученый-бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином.

13 сентября 1929-го на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин.

В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938-м Говард Флори и Эрнст Чейн выделили его чистую форму. Из-за больших потребностей в лекарственных средствах в период Второй мировой войны уже в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945-м Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.

День рождения бионики

Бионика — наука об использовании в технике знаний о конструкции, принципе и технологическом процессе живого организма. Основу бионики составляют исследования по моделированию различных биологических организмов.

Фото из интернета. Эмблема бионики

Бионическое моделирование отличается от моделирования, которое осуществляется в других науках. Как правило, модели бионики — несравненно более сложные динамические структуры. Их создание требует не только проведения специальных уточняющих исследований на живом организме, но и разработки специальных методов и средств для реализации и анализа столь сложных моделей.

Формальным годом рождения бионики принято считать 1960-й. Ученые-бионики избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом — «Живые прототипы — ключ к новой технике».

Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи. Его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении крыла птицы.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Мурзабек Иманалиев

Ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953-м с отличием окончил Кыргызский государственный университет, затем учился в аспирантуре КГУ и МГУ, в 25 лет стал кандидатом наук.

Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования КР, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.

Умер в 2017 году.

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