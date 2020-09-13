В Бишкеке 13 сентября ясно. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 12 часов 35 минут.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-13.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Курманалиева, Карпатской, Болотной, Шайыр;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Токольдош» (улицы Айтматова, Кийизбаева, Балтийская).
У кого намечается той
Асель Турдалиева
Родилась 13 сентября 1969 года. Певица.
Аскарбек Куручбеков
Родился 13 сентября 1991 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.
Памятные даты
Александр Флеминг впервые явил публике пенициллин
В 1928 году английский ученый-бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином.
13 сентября 1929-го на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин.
В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938-м Говард Флори и Эрнст Чейн выделили его чистую форму. Из-за больших потребностей в лекарственных средствах в период Второй мировой войны уже в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945-м Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.
День рождения бионики
Бионика — наука об использовании в технике знаний о конструкции, принципе и технологическом процессе живого организма. Основу бионики составляют исследования по моделированию различных биологических организмов.
Бионическое моделирование отличается от моделирования, которое осуществляется в других науках. Как правило, модели бионики — несравненно более сложные динамические структуры. Их создание требует не только проведения специальных уточняющих исследований на живом организме, но и разработки специальных методов и средств для реализации и анализа столь сложных моделей.
Формальным годом рождения бионики принято считать 1960-й. Ученые-бионики избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом — «Живые прототипы — ключ к новой технике».
Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи. Его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении крыла птицы.
Люди, которые меняли мир
Родился академик Мурзабек Иманалиев
Ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953-м с отличием окончил Кыргызский государственный университет, затем учился в аспирантуре КГУ и МГУ, в 25 лет стал кандидатом наук.
Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования КР, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.
Умер в 2017 году.
Куда сходить
Культура
- онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
- в кафе Chicken Star проходит экспериментальная выставка, а также пройдет вечер поэзии;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку Николая Жестовского;
- на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
- в КР проходит Неделя комуза. Подробнее