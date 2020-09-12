В Бишкеке 12 сентября облачно, вечером возможен слабый дождь. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 37 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ала-Арчинская, Торгой, Эшпай, Бердибаева, Масыралиева);

9.00-12.00 — отрезки улиц Кокчетавской, Щербакова, Тоголока Молдо, переулок Карагайский;

12.00-17.00 — микрорайон «Юг-2»;

15.00-17.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Ахунбаева.

У кого намечается той

Нуржан Шайлдабекова

Родилась 12 сентября 1968 года в селе Люксембург Чуйской области. Председатель ЦИК.

Дмитрий Александров

Родился 12 сентября 1992 года. Мастер спорта международного класса по плаванию.

Памятные даты

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Ежегодно начиная с 2000-го во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации — члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия служб спасения может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. И важно осознавать, что никто не застрахован от несчастных случаев и завтра на месте пострадавшего может оказаться любой из нас.

Международный день вязания крючком

Фото из интернета

Эта техника вязания считается более простой, нежели на спицах. Более доступное в плане обучения, оно завоевало и большее распространение.



Для любителей вязания, как начинающих, так и опытных, день 12 сентября стал датой, когда можно продемонстрировать свое умение и результаты творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети.

Впервые же о Международном дне вязания крючком заговорили в интернете в 2007 году, благодаря инициативе одного американского блогера, увлекавшегося изготовлением крючков для вязания.

Люди, которые меняли мир

Родился кинохудожник Казбек Жусупов

Фото из интернета. Казбек Жусупов

Родился 12 сентября 1937 года в селе Октябрьском Московского района.

С 1967-го работал художником-постановщиком на киностудии «Кыргызфильм». С 1973 года — член Союза кинематографистов Киргизской ССР, с 1974-го — член Союза художников СССР.

В качестве художника-постановщика Казбек Жусупов работал над картинами «Материнское поле», «Каныбек», «Поле Айсулуу». Как художник по костюмам работал над кинофильмом «Уркуя» («Поклонись огню»). Кроме того, участвовал в создании таких фильмов, как «Мурас», «Поющая пиала», «Когда отступают тени», «У старой мельницы», «Поклонись огню», «Водопад», и других.

Казбек Жусупов работал и в станковой живописи, обращался к жанру портрета, изображая в основном своих коллег по искусству.

Родился переводчик Тынай Ахметов

Родился 12 сентября 1938 года в селе Алчалуу Чуйского района. Прозаик, переводчик.

С 1979-го был старшим редактором киностудии «Киргизфильм».

Печатается с 1961 года. Первый сборник рассказов «Сагыныч» («Тоска») издан в 1969-м.

Он является автором ряда литературно-критических статей, посвященных проблемам развития современной кыргызской прозы.

Перевел на кыргызский язык произведения Николая Носова, Иманта Зиедониса, Николая Ермоловича и других, ряд фильмов.

Умер в 1993 году.

Умер полный кавалер ордена Славы Усен Бейшеев

Фото из интернета. Усен Бейшеев

Родился 10 октября 1922 года в селе Кочкорка Нарынской области.

На фронте с 25 марта 1943 года. Участвовал в боях на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

Награжден орденами Славы III (за личное мужество, проявленное в бою за село Красное) и II степеней (за доблесть и мужество, проявленные в боях на западном берегу реки Вислы) и за прорыв Одерского рубежа обороны в районе Зееловских высот орденом Славы I степени.

Умер 12 сентября 1982 года.

Куда сходить

Культура