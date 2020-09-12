В Бишкеке 12 сентября облачно, вечером возможен слабый дождь. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 37 минут.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ала-Арчинская, Торгой, Эшпай, Бердибаева, Масыралиева);
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Кокчетавской, Щербакова, Тоголока Молдо, переулок Карагайский;
- 12.00-17.00 — микрорайон «Юг-2»;
- 15.00-17.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Ахунбаева.
У кого намечается той
Нуржан Шайлдабекова
Родилась 12 сентября 1968 года в селе Люксембург Чуйской области. Председатель ЦИК.
Дмитрий Александров
Памятные даты
Всемирный день оказания первой медицинской помощи
Умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия служб спасения может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. И важно осознавать, что никто не застрахован от несчастных случаев и завтра на месте пострадавшего может оказаться любой из нас.
Международный день вязания крючком
Эта техника вязания считается более простой, нежели на спицах. Более доступное в плане обучения, оно завоевало и большее распространение.
Для любителей вязания, как начинающих, так и опытных, день 12 сентября стал датой, когда можно продемонстрировать свое умение и результаты творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети.
Впервые же о Международном дне вязания крючком заговорили в интернете в 2007 году, благодаря инициативе одного американского блогера, увлекавшегося изготовлением крючков для вязания.
Люди, которые меняли мир
Родился кинохудожник Казбек Жусупов
Родился 12 сентября 1937 года в селе Октябрьском Московского района.
С 1967-го работал художником-постановщиком на киностудии «Кыргызфильм». С 1973 года — член Союза кинематографистов Киргизской ССР, с 1974-го — член Союза художников СССР.
В качестве художника-постановщика Казбек Жусупов работал над картинами «Материнское поле», «Каныбек», «Поле Айсулуу». Как художник по костюмам работал над кинофильмом «Уркуя» («Поклонись огню»). Кроме того, участвовал в создании таких фильмов, как «Мурас», «Поющая пиала», «Когда отступают тени», «У старой мельницы», «Поклонись огню», «Водопад», и других.
Казбек Жусупов работал и в станковой живописи, обращался к жанру портрета, изображая в основном своих коллег по искусству.
Родился переводчик Тынай Ахметов
Родился 12 сентября 1938 года в селе Алчалуу Чуйского района. Прозаик, переводчик.
С 1979-го был старшим редактором киностудии «Киргизфильм».
Печатается с 1961 года. Первый сборник рассказов «Сагыныч» («Тоска») издан в 1969-м.
Он является автором ряда литературно-критических статей, посвященных проблемам развития современной кыргызской прозы.
Перевел на кыргызский язык произведения Николая Носова, Иманта Зиедониса, Николая Ермоловича и других, ряд фильмов.
Умер в 1993 году.
Умер полный кавалер ордена Славы Усен Бейшеев
Родился 10 октября 1922 года в селе Кочкорка Нарынской области.
На фронте с 25 марта 1943 года. Участвовал в боях на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.
Награжден орденами Славы III (за личное мужество, проявленное в бою за село Красное) и II степеней (за доблесть и мужество, проявленные в боях на западном берегу реки Вислы) и за прорыв Одерского рубежа обороны в районе Зееловских высот орденом Славы I степени.
Умер 12 сентября 1982 года.
Куда сходить
Культура
- онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
- в кафе Chicken Star проходит экспериментальная выставка, а также пройдет «Открытый микрофон»;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку Николая Жестовского;
- на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
- в этнокомплексе «Супара» состоится мастер-класс по танцам;
- в КР проходит Неделя комуза. Подробнее