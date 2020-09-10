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Общество

11 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Арча-1, Матисакова, Аксы, Масыралиева, Ош-3000);
  • 9.00-12.00 — отрезки улицы Матыева, переулок Беговой;
  • 9.00-17.00 — улицы Алыбаева, 19а;
  • 9.00-13.00 — улицы Суюмбаева, 80, Герцена, проспект Чуй, 52, Гоголя, 111, школа № 3;
  • 9.00-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, 30, 32, Боогачы);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Мыскал, Республиканская, Максат, Кулиева, Тендик, Ынтымак), улицы Волоколамская, Подольская, Боз Болток, Садырбаева, микрорайон «Джал 29», 77;
  • 10.00-17.00 — микрорайон «Учкун», 8-12, 14, жилмассив «Учкун» (улицы Учкун, Уч-Тулга, Казан-Булак, Ауэзова, проспект Чуй);
  • 11.00-15.00 — детский сад № 135;
  • 14.00-17.00 — 7-й микрорайон, 7.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Прохладное (улицы Первомайская, Пушкина), Берлик (улицы Жумалы), Озерное (улицы Аульная), Дачное (улицы Ломоносова, Восточная, Ленина, Северная, Береговая), Байтик (улицы Суюмбаева, Ала-Арчинская, Раимбекова, Эшмамбетова, переулок Молодежный), Мыкан (улицы Линейная), Ленинское (ПМК-3), Арашан, Чункурчак, Татыр (II-е отделение), Маевка (улицы Курманалиева, Набережная, Молодежная, Тепличная, Арычная, Ала-Арчинская, Новая), Восток (улицы Энгельса, Степная, Советская, Мирная, Ленина, Озерная, 60 лет Киргизии), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, новостройка «Кыргызстан», переулки Дальний, Чуйский, Иваницина);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Гавриловка (улица Фрунзе), Новое (улицы Мичурина, Калинина), Шалта (улицы Шукуралиева, Западная), Камышановка (улица Спортивная), город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, жилмассив «Новостройка»);
  • 8.00-18.00 — села Кара-Сакал (улица Жангазиева), Сокулук (улицы Комсомольская, Мира, Ленина, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Фрунзе, Октябрьская, Гагарина, Пионерская, переулок Северный);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Александровка (улицы Фрунзе, Карагачевая, школа № 1), Ак-Суу (улицы Есенина, Дружба, Советская, Пишпекская, Тополева), Беловодская (переулок Советский), Заря, Большевик, Сретенка;

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Ключевая, «Квартал западный», 7, 8), село Сосновка (дачи «Тюльпан»);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Тельман (улица Айтымбет), Вознесеновка (улицы Первомайская);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Туз (улица Дайырбек), Жерказар (улицы Айдарбекова, Сыдыкова, Осмонова), Новопокровка (улица Манаса);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Маданият (кошары), Кошой (улицы Киргизская, Турдубекова), Шамшы (улицы Октябрькая, Советская, Ахунбаева), Он Бир (улицы Он бир-Жылга, Кок-Каптал, Чуйская, Жуманалы Суралаева).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164744/
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