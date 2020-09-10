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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Объявлен конкурс на строительство системы подачи кислорода в больницы

ОФ «Фонд социального партнерства по развитию регионов» проводит конкурс для отбора поставщика (подрядчика) по строительству централизованной системы подачи жидкого кислорода и газификаторов для больниц Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

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По его данным, фонд приглашает участвовать в квалификационном отборе претендентов и представить коммерческие предложения до 12.00 16 сентября 2020 года. Рассмотрение конкурсной документации состоится в 14.00 того же дня.

Общая сметная стоимость оснащения больниц системой подачи кислорода составляет 105 миллионов 719,74 тысячи сомов.

Строительство должны закончить до 1 декабря. В особых условиях договора предусмотрено наличие гарантийного срока на оборудование, в том числе сервисное обслуживание не менее 36 месяцев, запасных частей и принадлежностей после снятия с производства модели не менее пяти лет. Кроме того, должен быть местный сервис, проведены пусконаладочные работы и обучение специалистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164740/
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