Министр образования купил ноутбук учительнице, которая обучала детей у себя дома

Министр образования и науки Каныбек Исаков купил на свою зарплату ноутбук учительнице начальных классов средней школы имени Мусы Кадыра Баткенского района Миргуль Эшимовой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Щедрый подарок министр сделал после того, как два дня назад в интернете появилась фотография детей, обучающихся на дому.

Фото пресс-службы Министерства образования и науки. Учительница начальных классов средней школы имени Мусы Кадыра Миргуль Эшимова

«По просьбе родителей учительница пригласила детей к себе домой, чтобы проконсультировать. Урок длился 15 минут. С этого времени Миргуль Эшимова организует обратную связь удаленно», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что высоко оценивают стремление педагога обучать детей, ее любовь к профессии, усилия по разъяснению действия обратной связи, проявленный энтузиазм учеников и учителя.