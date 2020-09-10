16:29
USD 79.08
EUR 93.03
RUB 1.04
Общество

Министр образования купил ноутбук учительнице, которая обучала детей у себя дома

Министр образования и науки Каныбек Исаков купил на свою зарплату ноутбук учительнице начальных классов средней школы имени Мусы Кадыра Баткенского района Миргуль Эшимовой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Щедрый подарок министр сделал после того, как два дня назад в интернете появилась фотография детей, обучающихся на дому.

пресс-службы Министерства образования и науки
Фото пресс-службы Министерства образования и науки. Учительница начальных классов средней школы имени Мусы Кадыра Миргуль Эшимова

«По просьбе родителей учительница пригласила детей к себе домой, чтобы проконсультировать. Урок длился 15 минут. С этого времени Миргуль Эшимова организует обратную связь удаленно», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что высоко оценивают стремление педагога обучать детей, ее любовь к профессии, усилия по разъяснению действия обратной связи, проявленный энтузиазм учеников и учителя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164730/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Учительнице, в доме которой обучались дети, предоставят ноутбук
В Кыргызстане 62 школы обучаются полностью в традиционном режиме
Мучение, а не учение. Родители просят вернуть детей в школы
Дистанционное обучение. В Кыргызстане у 31,4 тысячи семей не было смартфонов
Сокращение преподавателей, снижение доходов. Как пандемия отражается на вузах
Дистанционное обучение. Электронные ресурсы в помощь учащимся
Расписание телеуроков по программе подготовки детей к школе на 3-5 сентября
В Минобразования рассказали, какие классы первыми вернутся к офлайн-обучению
Видеоурок по русскому языку сопроводили слайдами по математике
Только у четверти читателей 24.kg есть вся техника для онлайн-обучения
Популярные новости
Поборы в&nbsp;школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются Поборы в школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются
Азиз Суракматов объяснил, почему в&nbsp;Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19 Азиз Суракматов объяснил, почему в Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19
Неделя-24. Предвыборные скандалы, и&nbsp;будет&nbsp;ли у&nbsp;нас зимой свет Неделя-24. Предвыборные скандалы, и будет ли у нас зимой свет
Американец Ноа Бретчер мечтает жить и&nbsp;работать в&nbsp;Кыргызстане Американец Ноа Бретчер мечтает жить и работать в Кыргызстане
Бизнес
Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi
Учеба и&nbsp;общение в&nbsp;одном пакете: хранение файлов, анлим на&nbsp;соцсети и&nbsp;образование! Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов, анлим на соцсети и образование!
Высокоскоростной интернет 4G&nbsp;LTE: о&nbsp;том, где расширены емкости и&nbsp;охват сети&nbsp;О! Высокоскоростной интернет 4G LTE: о том, где расширены емкости и охват сети О!
Стартуй легко с&nbsp;сетью АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стартуй легко с сетью АЗС «Газпромнефть»
10 сентября, четверг
16:25
В Кыргызстане республиканский штаб заставляет составлять списки силовиков В Кыргызстане республиканский штаб заставляет составлят...
16:22
Наезд на велосипедистов: водителя осудили на восемь лет тюрьмы
16:19
Рестораны продолжают штрафовать: проводят поминки на 200 человек
15:58
Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi
15:51
Возобновляются авиарейсы с Казахстаном: когда и кому можно полететь