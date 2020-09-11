В Бишкеке 11 сентября безоблачно. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День уменьшился до 12 часов 40 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Арча-1, Матисакова, Аксы, Масыралиева, Ош-3000);

9.00-12.00 — отрезки улицы Матыева, переулок Беговой;

9.00-17.00 — улицы Алыбаева, 19а;

9.00-13.00 — улицы Суюмбаева, 80, Герцена, проспект Чуй, 52, Гоголя, 111, школа № 3;

9.00-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, 30, 32, Боогачы);

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Мыскал, Республиканская, Максат, Кулиева, Тендик, Ынтымак), улицы Волоколамская, Подольская, Боз Болток, Садырбаева, микрорайон «Джал 29», 77);

10.00-17.00 — микрорайон «Учкун», 8-12, 14, жилмассив «Учкун» (улицы Учкун, Уч-Тулга, Казан-Булак, Ауэзова, проспект Чуй);

11.00-15.00 — детский сад № 135;

14.00-17.00 — 7-й микрорайон, 7.

У кого намечается той

Кабыл Абдалиев

Родился 11 сентября 1966 года в селе Каарман Ошской области. Председатель Государственной налоговой службы.

Таалайбек Сарыбашов

Родился 11 сентября 1971 года в селе Гульча Ошской области. Мэр Оша.

Азат Усеналиев

Родился 11 сентября 1991 года в городе Токсаке. Боксер.

Памятные даты

Cовершен самый крупный в истории человечества террористический акт

11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета, управляемые террористами. В результате чего обе башни обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Четвертый разбился в штате Пенсильвания.



Помимо 19 террористов, в результате атак погибло более 3 тысяч человек, около 6 тысяч ранено, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских, благодаря усилиям которых удалось спасти около 30 тысяч человек.

День граненого стакана

11 сентября отмечается День граненого стакана. Считается, что в этот день в 1943 году на Гусевском Хрустальном заводе выпущен первый советский граненый стакан.

Размеры классического граненого стакана — 65 миллиметров в диаметре и 90 в высоту. Стакан имел 16 граней и вмещал 200 миллилитров жидкости. На дне стакана оттиснута его цена (как правило, 7 копеек).

Граненый стакан имеет ряд преимуществ. Благодаря своим граням он гораздо прочнее и может уцелеть при падении на бетонный пол с метровой высоты. Поэтому граненые стаканы производятся по сей день.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Толомуш Океев

Фото из личного архива семьи Океевых. Толомуш Океев

В 1935 году в селе Боконбаево родился советский кыргызский кинорежиссер, сценарист Толомуш Океев. Народный артист СССР (1985).

Огромную известность во всем мире получили снятые им художественные фильмы «Небо нашего детства» (1966), «Поклонись огню» (1972), «Лютый» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Улан» (1977), «Золотая осень» (1980), «Потомок белого барса» (1984), «Миражи любви» (1986). Картины Толомуша Океева талантливы, отличаются оригинальностью, глубоким психологизмом.

Создал первую частную киностудию в Кыргызстане «Келечек».

Толомуш Океев — лауреат премии Ленинского комсомола Киргизии, Госпремии КР, заслуженный деятель искусств Казахстана, заслуженный деятель культуры Польской Народной Республики.

Умер 18 декабря 2001 года.

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