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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ремонт дорог в Бишкеке по второй фазе гранта КНР начнется в 2021 году

Ремонт дорог в Бишкеке по второй фазе гранта КНР «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» начнется в 2021 году. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев.

По его словам, у юротдела мэрии были замечания по проекту, их отправили китайской компании.

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«Работы, скорее всего, начнутся в следующем году. Все зависит от погоды. Уже скоро будет холодно. Перерыть город и оставить на весну — неправильно», — отметил он.

Уланбек Азыгалиев добавил, что по первой фазе подрядчик продолжает реконструкцию участка улицы Толстого от улицы 7 Апреля до Достоевского. «Мы сейчас делаем акцент на то, чтобы они закончили ее. Открытие планируем в октябре. Кроме того, продолжается работа по устранению дефектов на дорогах, отремонтированных в рамках реализации первой фазы проекта», — отметил он.

Напомним, что на каждую улицу давалась двухгодичная гарантия, срок которой истекает этой осенью. По условиям договора все обнаруженные за это время дефекты подрядчик исправляет за свой счет.

В рамках первой фазы развития улично-дорожной сети построены и отремонтированы 48 улиц общей протяженностью более 93 километров.

Отметим, что в ходе второй фазы планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилмассивах. Многие из этих дорог будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китая. Но работы пока не начаты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164703/
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