12:41
USD 79.08
EUR 93.03
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Минздраве рассказали, в каких случаях больным COVID-19 назначат дексаметазон

Минздрав разработал четвертую версию клинического руководства по диагностике и лечению COVID-19. Об этом на брифинге сообщила исполняющая обязанности начальника управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава КР Нургуль Ибраева.

По ее словам, новый протокол отличается от предыдущих тем, что больным пневмонией присвоен код U 07.2 — коронавирусная инфекция, не подтвержденная лабораторно.

«Необходимо ометить, что в руководстве разделены амбулаторное и стационарное лечение. После длительных споров по назначению интерлигина-6 и дексаметазона принято решение, чтобы применять их только по показаниям, а также после проведения консилиума. Эти препараты не вошли в список лекарств для лечения коронавируса. Разработано семь алгоритмов по стационарному и амбулаторному лечению», — сказала Нургуль Ибраева.

Напомним, Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164686/
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 27,7 миллиона человек
В Кыргызстане еще у одного медика выявили коронавирус
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечился еще 151 человек
В КР выявили 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 684
Цифра дня. 15 тысяч 785 медиков получат компенсации за работу в августе
В КР хотят разрешить мероприятия на открытом воздухе и работу фуд-кортов
ГУОБДД: Несогласные со штрафами волонтеры могут их обжаловать
Более 19 тысяч медработников прошли обучение правилам лечения коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 27,5 миллиона человек
В Кыргызстане за весь период от COVID-19 скончались 16 беременных женщин
Популярные новости
Поборы в&nbsp;школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются Поборы в школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются
Азиз Суракматов объяснил, почему в&nbsp;Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19 Азиз Суракматов объяснил, почему в Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19
Неделя-24. Предвыборные скандалы, и&nbsp;будет&nbsp;ли у&nbsp;нас зимой свет Неделя-24. Предвыборные скандалы, и будет ли у нас зимой свет
Американец Ноа Бретчер мечтает жить и&nbsp;работать в&nbsp;Кыргызстане Американец Ноа Бретчер мечтает жить и работать в Кыргызстане
Бизнес
Учеба и&nbsp;общение в&nbsp;одном пакете: хранение файлов, анлим на&nbsp;соцсети и&nbsp;образование! Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов, анлим на соцсети и образование!
Высокоскоростной интернет 4G&nbsp;LTE: о&nbsp;том, где расширены емкости и&nbsp;охват сети&nbsp;О! Высокоскоростной интернет 4G LTE: о том, где расширены емкости и охват сети О!
Стартуй легко с&nbsp;сетью АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стартуй легко с сетью АЗС «Газпромнефть»
Объявлены обладатели автомобилей в&nbsp;акции от&nbsp;Coca-Cola Объявлены обладатели автомобилей в акции от Coca-Cola
10 сентября, четверг
12:15
В Араване неизвестные сорвали агитационные баннеры политической партии В Араване неизвестные сорвали агитационные баннеры поли...
12:13
Футболист сборной Кыргызстана Шохрух Махмадаминов перешел в российский клуб
12:12
Канатбек Азиз: Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 разработает интернет-Конституцию
11:59
В Минздраве рассказали, в каких случаях больным COVID-19 назначат дексаметазон
11:50
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Избавим от бюрократии и дублирующих функций!