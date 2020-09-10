В Минздраве рассказали, в каких случаях больным COVID-19 назначат дексаметазон

Минздрав разработал четвертую версию клинического руководства по диагностике и лечению COVID-19. Об этом на брифинге сообщила исполняющая обязанности начальника управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава КР Нургуль Ибраева.

По ее словам, новый протокол отличается от предыдущих тем, что больным пневмонией присвоен код U 07.2 — коронавирусная инфекция, не подтвержденная лабораторно.

«Необходимо ометить, что в руководстве разделены амбулаторное и стационарное лечение. После длительных споров по назначению интерлигина-6 и дексаметазона принято решение, чтобы применять их только по показаниям, а также после проведения консилиума. Эти препараты не вошли в список лекарств для лечения коронавируса. Разработано семь алгоритмов по стационарному и амбулаторному лечению», — сказала Нургуль Ибраева.

Напомним, Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.