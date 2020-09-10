В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечился еще 151 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке выздоровели 92 человека, в Оше — 2, в Чуйской области — 6, в Ошской — 8, в Иссык-Кульской — 23, в Джалал-Абадской — 9, в Баткенской — 8, в Таласской — 2, в Нарынской — 1.

Всего за весь период зарегистрировали 40 тысяч 487 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.