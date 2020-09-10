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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 684

В Кыргызстане выявили еще 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке заболели 15 человек, Оше — 1, Чуйской области — 4, Таласской — 4, Ошской — 5, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 15, Баткенской — 19.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 684 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164672/
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