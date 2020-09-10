В КР выявили 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 684

В Кыргызстане выявили еще 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
По ее словам, в Бишкеке заболели 15 человек, Оше — 1, Чуйской области — 4, Таласской — 4, Ошской — 5, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 15, Баткенской — 19.
Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 684 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.