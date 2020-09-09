Неделя комуза в Кыргызстане проходит онлайн

В Кыргызстане проходит Неделя комуза, из-за пандемии коронавируса в этом году она проводится в онлайн-режиме. Список участников также ограничен — если годом ранее в мероприятиях было задействовано более тысячи комузистов, то в этом году только 50.

Как рассказали 24.kg в Министерстве культуры, информации и туризма, программа недели очень насыщенная: онлайн-концерты и акция «Пение с комузом», воспоминания великих мастеров комуза и видеоуроки игры на нем. Также запланированы выступления как признанных мастеров — народной артистки СССР Самары Токтакуновой, Намазбека Уралиева, Анары Эсенгуловой, Рахата Кочорбаева, Закирбека Дуйшенбек уулу, ансамбля «Акак-Комуз», так и начинающих музыкантов.

Также состоится флешмоб, посвященный 120-летию композитора Атая Огонбаева: прозвучит его мелодия «Маш Ботой», которую на церемонии открытия II Всемирных игр кочевников исполнила тысяча комузистов. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на канале «Культура. История. Язык» и на странице министерства в социальной сети.

Напомним, День Комуза, который отмечается сегодня, 9 сентября, был учрежден в 2019 году. Его ввели для консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана, а также для расширения межкультурного диалога этнических сообществ.