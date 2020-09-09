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Общество

Дом вдовы Азимжана Аскарова. ГРС не уполномочена выдавать документы на жилье

Вдова правозащитника Азимжана Аскарова, скончавшегося 25 июля в тюрьме от пневмонии, Хадича Аскарова не может получить документы на дом. В Государственной регистрационной службе 24.kg пояснили, что вопросом оформления недвижимости занимается другое ведомство.

По данным ГРС, образовано Госагентство по земельным ресурсам и его специалисты проводят все операции с недвижимостью, в частности занимаются регистрацией прав собственника. У ГРС нет больше таких полномочий.

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Напомним, адвокат Валериян Вахитов заявлял ранее, что Хадича Аскарова не может получить из-за бюрократизма чиновников, необходимые документы, чтобы въехать в дом, где она проживала с покойным мужем. Несмотря на то, что семье пострадавшего выплачен ущерб в сумме 175 тысяч сомов и снят арест с дома. 

Азимжан Аскаров скончался 25 июля 2020 года в больнице ИК № 47. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164615/
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