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Общество

В столичной мэрии побывал мальчик по имени Бишкек

Сегодня в столичной мэрии в гостях побывал мальчик по имени Бишкек. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее словам, с гостем встретились вице-мэр столицы по социальной политике Виктория Мозгачева и руководитель аппарата мэрии Адилет Малдыбаев.

«Накануне горожанин Медет Тюлегенов выложил в соцсетях фотографию маленького краснощекого Бишкека, который живет в каджисайских горах. Мы решили найти малыша и познакомиться с ним лично, узнать, как дела», — отметили в мэрии.

Выяснилось, что восьмилетний Бишкек Табылдыев живет в селе Каджи-Сай, в семье он самый младший — у него четверо братьев и сестер. Мальчика назвал его дедушка в честь Бишкека баатыра.

«Бишкек рассказал, что учится во втором классе в режиме онлайн. Для того чтобы малышу было легче учиться в новом формате, столичная мэрия подарила ему смартфон и телевизор», — отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164587/
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