В Минобразования создали новый отдел. Будет заниматься дошкольниками

В Министерстве образования и науки создан отдел дошкольного образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, ранее отдел входил в состав управления дошкольного, школьного и внешкольного образования и состоял всего из одного специалиста по раннему развитию.

В новом отделе будут работать четыре сотрудника. Они будут заниматься вопросами детских садов.

В ведомстве добавили, что отдел также будет оказывать практическую и методическую помощь органам образования, дошкольным образовательным организациям и частным лицам по вопросам дошкольного обучения, осуществлять мониторинг реализации прав граждан на получение дошкольного образования.

В Кыргызстане работают 1 тысяча 617 дошкольных образовательных организаций, в которых воспитываются и обучаются свыше 207 тысяч детей.