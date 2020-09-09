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Общество

В Минобразования создали новый отдел. Будет заниматься дошкольниками

В Министерстве образования и науки создан отдел дошкольного образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, ранее отдел входил в состав управления дошкольного, школьного и внешкольного образования и состоял всего из одного специалиста по раннему развитию.

В новом отделе будут работать четыре сотрудника. Они будут заниматься вопросами детских садов.

В ведомстве добавили, что отдел также будет оказывать практическую и методическую помощь органам образования, дошкольным образовательным организациям и частным лицам по вопросам дошкольного обучения, осуществлять мониторинг реализации прав граждан на получение дошкольного образования.

В Кыргызстане работают 1 тысяча 617 дошкольных образовательных организаций, в которых воспитываются и обучаются свыше 207 тысяч детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164585/
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