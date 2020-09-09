19:29
USD 78.73
EUR 92.97
RUB 1.04
Общество

Для фильмов-претендентов на «Оскар» ввели гендерные и расовые квоты

Фото из интернета. Статуэтки кинопремии «Оскар»

Американская киноакадемия ввела новые критерии для картин, претендующих на «Оскара» в номинации «Лучший фильм». Это требования к тематике, составу героев и творческих коллективов, они связаны с наличием расовых, гендерных, этнических меньшинств и инвалидов, сообщил «Интерфакс».

Первая группа критериев подразумевает, что лента должна удовлетворять одному из следующих требований к составу персонажей и тематике.

Хотя бы один главный или видный второстепенный персонаж должен представлять расовое или этническое меньшинство, то есть быть азиатом, выходцем из стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки или уроженцем одного из тихоокеанских островов, афроамериканцем, индейцем, инуитом.

Не менее трети второстепенных и эпизодических ролей должны играть представители как минимум двух групп: женщины, расовые или этнические меньшинства, ЛГБТ или люди с инвалидностью.

Сюжет должен развиваться вокруг проблемы одной из обозначенных киноакадемиками групп.

Другие группы критериев касаются состава творческих команд, работающих над фильмом, технического персонала, квот для стажеров и учеников, желающих получить доступ к работе в киноиндустрии, для групп или компаний, которые занимаются рекламой или дистрибуцией фильма.

Эти стандарты желательны с 2022 года. С 2024-го все претенденты на «Оскар» в номинации «Лучшая картина» должны соответствовать минимум двум из четырех групп критериев.

Для других категорий киноакадемия сохраняет прежние стандарты.

Изменения должны привести к тому, чтобы в кино — как на экране, так и в творческом процессе — лучше представить население во всем его многообразии, объяснили через пресс-службу президент киноакадемии Дэвид Рубин и гендиректор Дон Хадсон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164583/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: выставки, лекция и Неделя комуза
Джейсон Стэйтем снимется в шпионском триллере Гая Ричи «Пять глаз»
Афиша Бишкека на выходные: выставки, пьеса и турпоездка
Афиша Бишкека на неделю: выставки и празднование Дня независимости
Развитие кинематографа станет приоритетным в госполитике в сфере культуры
Афиша Бишкека на выходные: выставки, велопробег и «Открытый микрофон»
Афиша Бишкека на неделю: выставки
Афиша Бишкека на выходные: выставки, поход и мини-концерт
Афиша Бишкека на выходные: выставка, турпоход и музыкальное выступление
Афиша Бишкека на выходные: выставки и фотоконкурс
Популярные новости
Блогер Илья Варламов возмущен, что кандидат в&nbsp;депутаты использовал его для пиара Блогер Илья Варламов возмущен, что кандидат в депутаты использовал его для пиара
Мучение, а&nbsp;не&nbsp;учение. Родители просят вернуть детей в&nbsp;школы Мучение, а не учение. Родители просят вернуть детей в школы
Поборы в&nbsp;школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются Поборы в школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются
Азиз Суракматов объяснил, почему в&nbsp;Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19 Азиз Суракматов объяснил, почему в Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19
Бизнес
Стартуй легко с&nbsp;сетью АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стартуй легко с сетью АЗС «Газпромнефть»
Объявлены обладатели автомобилей в&nbsp;акции от&nbsp;Coca-Cola Объявлены обладатели автомобилей в акции от Coca-Cola
Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по&nbsp;кредитам Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по кредитам
MegaCom увеличил мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;во&nbsp;всех областях Кыргызстана MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана
9 сентября, среда
19:22
Для фильмов-претендентов на «Оскар» ввели гендерные и расовые квоты Для фильмов-претендентов на «Оскар» ввели гендерные и р...
19:15
Крупную партию героина обнаружили у гражданина Таджикистана в Баткене
19:00
Цифра дня. 15 тысяч 785 медиков получат компенсации за работу в августе
18:50
В КР хотят разрешить мероприятия на открытом воздухе и работу фуд-кортов
18:47
Кубатбек Боронов и Нил Маккейн обсудили проекты в энергетике Кыргызстана