Для фильмов-претендентов на «Оскар» ввели гендерные и расовые квоты

Американская киноакадемия ввела новые критерии для картин, претендующих на «Оскара» в номинации «Лучший фильм». Это требования к тематике, составу героев и творческих коллективов, они связаны с наличием расовых, гендерных, этнических меньшинств и инвалидов, сообщил «Интерфакс».

Первая группа критериев подразумевает, что лента должна удовлетворять одному из следующих требований к составу персонажей и тематике.

Хотя бы один главный или видный второстепенный персонаж должен представлять расовое или этническое меньшинство, то есть быть азиатом, выходцем из стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки или уроженцем одного из тихоокеанских островов, афроамериканцем, индейцем, инуитом.

Не менее трети второстепенных и эпизодических ролей должны играть представители как минимум двух групп: женщины, расовые или этнические меньшинства, ЛГБТ или люди с инвалидностью.

Сюжет должен развиваться вокруг проблемы одной из обозначенных киноакадемиками групп.

Другие группы критериев касаются состава творческих команд, работающих над фильмом, технического персонала, квот для стажеров и учеников, желающих получить доступ к работе в киноиндустрии, для групп или компаний, которые занимаются рекламой или дистрибуцией фильма.

Эти стандарты желательны с 2022 года. С 2024-го все претенденты на «Оскар» в номинации «Лучшая картина» должны соответствовать минимум двум из четырех групп критериев.

Для других категорий киноакадемия сохраняет прежние стандарты.

Изменения должны привести к тому, чтобы в кино — как на экране, так и в творческом процессе — лучше представить население во всем его многообразии, объяснили через пресс-службу президент киноакадемии Дэвид Рубин и гендиректор Дон Хадсон.