Более 19 тысяч медработников прошли обучение правилам лечения коронавируса

В Кыргызстане более 19 тысяч медиков прошли курсы по таким направлениям, как вирусолог, инфекционист, реаниматолог, терапевты, пульмонолог, лабораторные и другие специалисты. Об этом заявили на заседании республиканского оперативного штаба.

Премьер-министр Кубатбек Боронов подчеркнул важность продолжения обучения и переподготовки медработников.

«Необходимо усилить переподготовку врачей в регионах. Методы лечения болезни по утвержденным протоколам Министерства здравоохранения должны быть доступными и понятными каждому медику, особенно в отдаленных районах. Последний, четвертый протокол лечения включает и меры по реабилитации. Посткоронавирусной реабилитации населения необходимо уделять большое внимание», — отметил он.

Глава правительства обратил внимание на важность обеспечения положенных выплат медработникам и компенсаций лицам, заразившимся коронавирусом, и семьям погибших медиков.