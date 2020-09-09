19:07
USD 78.73
EUR 92.97
RUB 1.04
Общество

Цифра дня. 15 тысяч 785 медиков получат компенсации за работу в августе

Фонд обязательного медицинского страхования выплатит 269 миллионов 200 тысяч сомов компенсаций 15 тысячам 785 медработникам республики за август. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, заявки подали 146 организаций здравоохранения. Кроме того, для обеспечения компенсационных выплат медикам до конца 2020 года из республиканского бюджета выделено ФОМС 540 миллионов сомов, Минздраву — 100 миллионов.

Напомним, что в июле 20 тысячам 520 медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, выплачено 417,4 миллиона сомов компенсаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164573/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
В КР хотят разрешить мероприятия на открытом воздухе и работу фуд-кортов
ГУОБДД: Несогласные со штрафами волонтеры могут их обжаловать
Более 19 тысяч медработников прошли обучение правилам лечения коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 27,5 миллиона человек
В Кыргызстане за весь период от COVID-19 скончались 16 беременных женщин
Волонтеров, отвозивших тяжелобольных в стационары, заставляют оплачивать штрафы
В Кыргызстане еще у одного медика выявили коронавирус
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 178 человек
В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса скончался один человек
В КР выявили 87 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 613
Популярные новости
Блогер Илья Варламов возмущен, что кандидат в&nbsp;депутаты использовал его для пиара Блогер Илья Варламов возмущен, что кандидат в депутаты использовал его для пиара
Мучение, а&nbsp;не&nbsp;учение. Родители просят вернуть детей в&nbsp;школы Мучение, а не учение. Родители просят вернуть детей в школы
Поборы в&nbsp;школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются Поборы в школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются
Азиз Суракматов объяснил, почему в&nbsp;Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19 Азиз Суракматов объяснил, почему в Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19
Бизнес
Стартуй легко с&nbsp;сетью АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стартуй легко с сетью АЗС «Газпромнефть»
Объявлены обладатели автомобилей в&nbsp;акции от&nbsp;Coca-Cola Объявлены обладатели автомобилей в акции от Coca-Cola
Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по&nbsp;кредитам Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по кредитам
MegaCom увеличил мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;во&nbsp;всех областях Кыргызстана MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана
9 сентября, среда
19:00
Цифра дня. 15 тысяч 785 медиков получат компенсации за работу в августе Цифра дня. 15 тысяч 785 медиков получат компенсации за ...
18:50
В КР хотят разрешить мероприятия на открытом воздухе и работу фуд-кортов
18:47
Кубатбек Боронов и Нил Маккейн обсудили проекты в энергетике Кыргызстана
18:30
10 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
Выборы-2020. В Жогорку Кенеш баллотируется 15 депутатов БГК