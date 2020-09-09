Цифра дня. 15 тысяч 785 медиков получат компенсации за работу в августе

Фонд обязательного медицинского страхования выплатит 269 миллионов 200 тысяч сомов компенсаций 15 тысячам 785 медработникам республики за август. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, заявки подали 146 организаций здравоохранения. Кроме того, для обеспечения компенсационных выплат медикам до конца 2020 года из республиканского бюджета выделено ФОМС 540 миллионов сомов, Минздраву — 100 миллионов.

Напомним, что в июле 20 тысячам 520 медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, выплачено 417,4 миллиона сомов компенсаций.