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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 27,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 238 тысяч 309. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 27 миллионов 570 тысяч 742 человека. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 327 тысяч 793), Индии (4 миллиона 370 тысяч 128), Бразилии (4 миллиона 162 тысячи 73), России (1 миллион 32 тысячи 354), Перу (691 тысяча 575), Колумбии (679 тысяч 181), Мексике (642 тысячи 860), Южной Африке (640 тысяч 441) и Испании (534 тысячи 513).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 18,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 212 тысяч 331 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 897 тысяч 614. За последние сутки показатель вырос на 5 тысяч 171 человека. В том числе в США скончались 189 тысяч 653 человека, Бразилии — 127 тысяч 464, Индии — 73 тысячи 890, Мексике — 68 тысяч 484 и Великобритании — 41 тысяча 675.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 613 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 498, Узбекистане — 44 тысячи 418, Таджикистане — 8 тысяч 860.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164557/
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