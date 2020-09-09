В КР выявили 87 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 613

В Кыргызстане выявили еще 87 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
По ее словам, в Бишкеке заболели 27 человек, в Оше — 2, в Ошской области — 11, в Чуйской — 8, в Иссык-Кульской — 7, в Джалал-Абадской — 13, в Баткенской — 17, в Таласской — 2.
Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 613 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.