В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 178 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке выздоровели 88 человек, в Оше — 3, в Чуйской области — 13, в Ошской — 15, в Иссык-Кульской — 14, в Джалал-Абадской — 12, в Баткенской — 26, в Таласской — 5, в Нарынской — 2.

Всего за весь период зарегистрировали 40 тысяч 336 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.