Переговоры по разрешению на въезд в РФ студентов из Кыргызстана продолжаются

Министерство иностранных дел продолжит политико-дипломатические мероприятия для получения разрешения на въезд в Россию кыргызстанцев — студентов вузов. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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По ее данным, в том числе планируются переговоры на высоком уровне.

Напомним, что распоряжением правительства РФ с 18 марта 2020 года ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме подпадающих под пункты исключений. Иностранные граждане — студенты не подпадают под принятые исключения.

«Ранее направлено официальное обращение в Министерство иностранных дел России с просьбой включить в категорию иностранных граждан, въезд которым разрешен на территорию страны, студентов из Кыргызстана, поступивших и/или продолжающих обучение в российских учебных заведениях. В ответ российской стороной отмечено, что в ближайшее время примут решение о снятии ограничения на въезд в РФ иностранных студентов, в том числе граждан КР», — рассказали в МИД.

Вопрос разрешения въезда иностранных студентов рассматривает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России, говорится в сообщении.