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Общество

На улице Тыналиева высадят деревья. А пока посеяли газон

Бишкекзеленхоз работает над озеленением улицы Тыналиева. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, на участке между улицами Масалиева и Ахунбаева появятся газон и деревья.

«На первом этапе сотрудники муниципального предприятия очистили участок от мусора и камней, снизили уровень грунта, разровняли его. Позже завезли и уложили растительный грунт. Около 5 тысяч квадратных метров засеяли газонной травой», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что ранее на участке провели реконструкцию ирригационной сети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164493/
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