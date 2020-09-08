«Жаңы китеп» выпустило более 12 тысяч учебников. Их будут сдавать в аренду

Учреждение «Жаңы китеп» при Минобразования выпустило более 12 тысяч учебников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, при финансовой поддержке Катарского благотворительного фонда изданы книги для 5-6-х классов по предметам «Технология» и «ИХТ» на кыргызском и русском языках.

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Школам Бишкека переданы 2 тысячи 535 учебников, Чуйской области — 8 тысяч 800, еще 960 направили в Иссык-Кульскую область.

«Переданные книги будут сдаваться в аренду ближайшие пять лет, на вырученные средства будут издаваться новые», — отметил исполняющий обязанности директора «Жаңы китеп» Тологон Аматов.

Он добавил, что учреждение вело переговоры с различными организациями, международными фондами и частными компаниями по вопросам финансирования тиражирования новых учебников, но пандемия внесла свои коррективы. «Многие организации, заинтересованные в сотрудничестве, приостановили проект со своей стороны. Однако мы продолжаем работать в этом направлении и призываем всех, кто заинтересован в развитии сектора образования, присоединяться к нашим проектам», — заявил Тологон Аматов.

Напомним, что правительство Кыргызстана 24 июля 2018 года приняло постановление о создании учреждения «Жаңы китеп» при Министерстве образования и науки. Денежные средства, поступившие от аренды учебников, аккумулируются на закрытом счете фонда и используются исключительно на обновление книг.