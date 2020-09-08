9 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (1-я улица), микрорайон «Тунгуч» (частный сектор);
- 9.00-19.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кара-Жыгач, Дордой, Кожояр);
- 9.00-13.00 — проспект Айтматова, 24а;
- 9.00-14.00 — село Киргизия (улицы Самойленко, Абдрахманова);
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Салиевой, Лермонтова;
- 9.30-17.00 — село Орто-Сай (улицы Рысмендиева, Иманалиева);
- 9.30-18.00 — микрорайон «Восток-5», 3/2, улицы Воронежская, Кишиневская, Орозбекова, Федорова, Тельмана, Пролетарская, Куренкеева, переулок Баатыра, проспект Чуй, 45-71 (нечетная сторона), жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Беш-Тектир, Улуу-Тоо, Кара-Шоро, Камыр-Ата, Ак-Кыя, Пограничная), «Арча-Бешик» (улицы Масыралиева, Матисакова, Арча-1, Аксы), улица Лумумбы, войсковая часть № 64479;
- 13.00-17.00 — улица Медерова, 217.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кашка-Суу (улица Достук), Верхняя Ат-Баши (улица Гроздинская), Таш-Мойнок (улицы Эшимкулова, Новая, Жайлообай-Ата, Проектируемая, Центральная, Победы), Озерное (улицы Зеленая, Молодежная, Фрунзе), Дачное (улицы Ломоносова, Восточная, Северная, Ленина, Береговая), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Чугуева, Панфилова), Городок энергетиков (улицы Зеленая, 3, 16);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — Шопоков (улицы Пушкина, Шевченко, Новостройка, Рабочая), села Манас (улицы Радиоцентральная, Пушкина, Дружбы, Спортивная, Ломоносова, Высоцкого, Черемушки, Школьная, Средняя, Заводская, Южная, Новая), Маловодное (улица Украинская, переулок Южный), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Гавриловка (улица Фрунзе);
- 9.00-18.00 — село Сокулук (улицы Белинского, 8 Марта, Советская, Новая, Кайназаровой, Цветочная, Ленинградская, Алма-Атинская, Бакыта, Больничная, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина);
- 9.00-12.00 — село Студенческое (улицы Артезианская, Новосадовая, Комсомольская, Южная, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажы, Беговая);
Московский РЭС
- 8.00-17.00 — села Сретенка (улица Ленина), Петровка (улица Завозеная), Ак-Суу (улица Гвардейская);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Гидропартии, Маркса, 2), села Кара-Тюбе, Калдык;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туз (улица Дайырбек), Жерказар (улицы Жанаева, Дачи), Новопокровка (улицы Ленина, Мира, Калинина, Алма-Атинская, Линейная, Мичурина, Советская, Фрунзе, Строительная, Чапаева, Крупской, Набережная, Пушкина, Шопокова), Чон-Далы, Кара-Булун;
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Он бир-Жылга (улицы Он бир-Жылга, Суралиева), Шамшы (улицы Советская, Октябрьская), Чон-Джар (улицы Кун, Чыгыш, Маданият).
3Ошская область
- 9.00-18.00 — села Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, сельская управа Салам-Алик.
4Баткенская область
- 9.00-18.00 — сельские управы Орозбекова, Бешкент, Маргун.