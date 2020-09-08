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Общество

Поборы в школах. Родители гимназии № 70 заступились за директора и учителя

Никто принудительно не заставляет собирать деньги в классную копилку и на другие нужды в школе № 70. Об этом 24.kg сообщили родители первоклассников.

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По их словам, родители сдают деньги на добровольной основе.

«Мы, родители учеников начального класса школы № 70, хотим обратиться со словами поддержки учителя. Решение о сборе денег мы приняли добровольно при участии всех родителей первого класса без ведома директора», — рассказали родители.

Напомним, несколько родителей учеников школы № 70 Бишкека заявили 24.kg, что с них собирают деньги в классную копилку и на другие нужды образовательного учреждения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164470/
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