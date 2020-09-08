Фото дня. 17 детей в комнате на полу: в Баткене учитель проводит занятия дома

В Баткене учитель вынуждена заниматься с детьми у себя дома, поскольку не у всех есть возможность обучаться онлайн. Об этом в микроблоге Twitter сообщила пользователь под ником Кара кыз.

Девушка сама является молодым учителем в регионе. Она опубликовала фото, где дети занимаются на полу. В небольшой комнате находится 17 учеников. В помещении нет парт и стульев, школьники сидят на тошоках.

Отметим, что большинство ребят в школьной форме.

Девушка объяснила, что учитель решила заниматься с детьми офлайн, потому что у большинства нет доступа к интернету и гаджетов (смартфонов и компьютеров).