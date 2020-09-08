Федерация профсоюзов профинансирует отдых медработников из красных зон

Федерация профсоюзов профинансирует оздоровление медработников, задействованных в красных зонах. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, в федерацию поступило распоряжение правительства по вопросу перечисления денежных средств из Фонда оздоровления трудящихся в пансионат «Эне-Сай» госпредприятия «Мулк» при ФУГИ. Ранее кабмин принял решение об организации летнего отдыха, реабилитации и оздоровления на Иссык-Куле работников организаций здравоохранения, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией в красных зонах.

Всего в пансионате «Эне-Сай» (бывший «Дилором») в августе-сентябре отдохнули 2 тысячи медработников из разных регионов страны на сумму более 14 миллионов сомов.

При сохранении хорошей погоды планируется организация отдыха еще 200 медиков.

«На заседании совета Федерации профсоюзов 7 сентября единогласно принято поддержать решение правительства КР и профинансировать отдых медработников из средств Фонда оздоровления трудящихся», — добавили в организации.