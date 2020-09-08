МЧС получило видеооборудование для онлайн-конференций

Министерство чрезвычайных ситуаций получило видеооборудование для онлайн-конференций, предоставленное Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA). Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, оборудование передали в целях усиления координации и взаимодействия между госорганами для быстрого реагирования на кризис и предотвращения дальнейшего распространения вируса.

В целом ПРООН в Кыргызстане предоставила помощь на сумму более $4 миллионов 400 тысяч в области здравоохранения, раннего восстановления, защиты, социальной сплоченности и выборов.